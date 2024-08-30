Россия перебросила в Украину морпехов и уникальную технику из Арктики – спикер ВМС

Дмитрий Плетенчук отметил, что боевые возможности вражеской морской пехоты "сильно уменьшены", а арктическая техника уже была сожжена в степях Украины.

Россияне перебросили из Арктики в Украину бригаду морской пехоты и уникальную технику. Последнюю уже сожгли в украинских степях.

Об этом спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телемарафона.

Плетенчук рассказал детали о вражеской морской пехоте и уникальной технике, которую враг перебросил из Арктики в Украину.

"Мы здесь видели даже арктическую бригаду морской пехоты, поэтому нас уже удивить чем-то сложно", – сказал спикер ВМС.

"Правда, нас удивили наличием здесь уникальной техники, которая предназначена для Арктики, которую успешно сожгли в украинских южных степях. Вот здесь они действительно смогли нас удивить, потому что это уникальная техника, дорогая, и использовать ее таким образом – это кощунство", – заметил Плетенчук.

Он также сообщил, что у российских войск пока нет возможности применять морскую пехоту по назначению.

"Боевые возможности именно морской пехоты сильно уменьшены. Сами корабли в море выйти не могут, и рисковать они не готовы. Например, они не рискуют использовать в море большие десантные корабли, которые для этого предназначены. Соответственно, о высадке морского десанта в этом контексте даже и говорить не приходится", — подчеркнул спикер ВМС.

Он объяснил, что высадка десанта в большинстве своем не происходит как отдельная операция. Для этого должна быть встречная операция на суше, а такие возможности у врага "сильно упали".

К слову, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание на то, что Россия защищает Крымский мост выставочной ПВО "Панцирь-С1М".

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