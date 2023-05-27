Россия перебросила войска с фронта в Белгородскую область – начальник штаба РДК

Одна из задач российских повстанцев – стянуть часть войск РФ с фронта в Белгородскую область.

Об этом в эфире Единого телемарафона сообщил начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна".

Александр отметил, что сейчас в Белгородской области происходит операция Российского добровольческого корпуса и "Легиона Свобода России":

Также читайте В ходе операции в Белгородской области РФ была собрана ценная информация для разведки — ГУР

"Есть информация о том, что часть административного аппарата управления вывезена за пределы Белгородской области. Вроде бы вывезли жителей каких-то сел, но это ничем не подтверждено. Есть информация о перебросе военной техники и личного состава армии РФ на это направление с фронта. Это уже соответствует действительности", – рассказал начальник штаба Российского добровольческого корпуса.

Спикер акцентировал, что одна из целей операции РДК заключалась в том, чтобы часть войск РФ с фронта в Белгородскую область были переброшены:

"Мы все слушаем, что граница России на замке. Мы понимаем, что замок какой-то игрушечный. Там есть профессиональные части – пограничники, ФСБ, срочники, мобилизованные, десант, но они по-прежнему не готовы к подобным действиям с нашей стороны", – добавил начальник штаба РДК.

Напомним, ранее "Цезарь" рассказал, как добровольцы действовали на территории Белгородской области и какие задачи были выполнены.