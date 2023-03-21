Россия перед визитом премьера Японии в Украину запустила над Японским морем бомбардировщики и истребители

Российские стратегические бомбардировщики более семи часов летали над Японским морем. Произошло это перед визитом премьер-министра Японии Фумио Кисида в Киев.

Россия запустила над Японским морем стратегические бомбардировщики с истребителями перед визитом премьер-министра Японии в Украину.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается, российские самолеты, которые могут носить на борту ядерное оружие, якобы выполнили "плановый плот" в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря.

“Продолжительность полета составляла более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа”, — говорится в сообщении минобороны РФ.

В то же время Reuters пишет, что таким образом РФ пытается "демонстрировать свои силы", поэтому регулярно запускает авиацию над международными водами в Арктике, Северной Атлантике и Тихом океане.

Напомним, что британские и немецкие истребители перехватили российские самолеты, совершавшие полет вблизи воздушного пространства Эстонии.

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