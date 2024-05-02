Россия передислоцирует дивизии ВДВ на восток Украины для активизации наступления: в ISW оценили ситуацию

Враг захватил большую часть Роботино за последние недели, и военное командование могло решить, что боеспособные элементы 76-й и 7-й дивизий будут полезны в других местах.

Сообщается, что россияне передислоцируют части 76-й и 7-й воздушно-десантных дивизий (ВДВ) из Запорожской области в направлении востока Украины, вероятно, для усиления и активизации текущих наступательных операций. Однако в ISW пока не нашли подтверждений этому.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на украинские и российские источники.

Отдельные российские и украинские источники утверждали, что части российских 76-й и 7-й воздушно-десантных дивизий, развернутых в районе Роботино на западе Запорожской области после разгара контрнаступления ВСУ летом 2023 года, передислоцируются на новых направлениях. Однако источники не согласились по поводу передислоцируемых подразделений и районов, куда они перемещаются.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 1 мая заявил, что недавно военное командование РФ приняло решение о передислокации по меньшей мере батальона 76-й дивизии из Ореховского направления на общую линию фронта в Луганской области или на Краматорское направление.

Российский военный блогер, который явно предвзято относится к ВДВ и командующему группировкой войск "Днепр" генерал-полковнику Михаилу Теплинскому, 29 апреля заявил, что военное командование РФ решило передислоцировать части 76-й и 7-й дивизий из группы войск "Днепр" (развернутых на левобережье Херсонской области и западной части Запорожской области) на другие неопределенные направления.

Позже 1 мая блогер заявил, что российское командование решило перебросить подразделения 76-й дивизии взамен подразделениям 104-й дивизии ВДВ вблизи ограниченного тактического плацдарма ВСУ в Крынках Херсонской области. Блогер пока не сообщает о заявленной передислокации подразделений 7-й дивизии.

"ISW еще не нашло подтверждения того, что подразделения 76-й и 7-й дивизий ВДВ передислоцировались на другие направления, хотя эти российские и украинские отчеты значимы, и любые передислокации ВДВ из Запорожской области на восток Украины требуют более тщательного изучения в ближайшие дни", – отметили в Институте.

Аналитики обратили внимание, что в середине лета 2023 года россияне передислоцировали части 76-й и 7-й дивизий из Лиманского и Херсонского направлений в район Роботино, и эта успешная передислокация укрепила оборону врага в критический момент, чтобы не дать ВСУ прорвать оборону на площади. Эти передислоцированные элементы провели контратаки, которые продемонстрировали, что 76-я и 7-я дивизии были относительно боеспособнее, чем другие российские силы в то время.

Эти российские элементы, вероятно, в определенной степени восстановились во время вражеского наступления низкой интенсивности в районе Роботино с осени 2023 года. Российские войска захватили большую часть Роботино за последние недели, и военное командование могло решить, что вероятные боеспособные элементы 76-й и 7-й дивизий будут более полезны в других местах.

К слову, 1 мая Машовец сообщил, что российское командование продолжает процесс оперативного развертывания и перегруппировки войск на фронте и в приграничье с Украиной.

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