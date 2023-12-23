Россия перехватывает инициативу на фронте за счет превосходства в живой силе – NYT

The New York Times отмечает, что перехват инициативы связан с увеличением потерь России на фронте.

В последние недели российская оккупационная армия добилась небольших территориальных успехов на восточном фронте Украины, используя свое превосходство в живой силе.

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что, очевидно, последние события на фронте побудили украинские власти рассмотреть возможность мобилизации до 500 тысяч солдат для продолжения борьбы в следующем году.

"Власть в Украине не хочет прибегать к массовой мобилизации, опасаясь обострения социальной напряженности", – пишет The New York Times.

В то же время российские войска вплотную приблизились к городу Авдеевка — "украинскому оплоту" в Донецкой области. Как отмечает NYT, захват Авдеевки стал бы стратегическим успехом для России и нанес удар по моральному духу украинцев, поскольку город является стержнем украинской обороны в регионе – и символом сопротивления еще с 2014 года.

"Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, также являются еще одним свидетельством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя после того, как в прошлом месяце главный украинский генерал (речь идет о Главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном – ред.) признал, что летнее контрнаступление застопорилось", – говорится в статье.

Издание отмечает, что Россия "добивается такого прогресса" на фоне политической борьбы как в США, так и в Европе, связанной с последующей военной помощью Киеву, в которой Украина "отчаянно нуждается", чтобы удерживать свои позиции против России.

Как отмечает New York Times, перехват инициативы связан с увеличением потерь России на фронте.

"Я бы сказал, что девиз их атак: "У нас больше людей, чем у вас боеприпасов, пуль, ракет и снарядов", – сказал в комментарии один из украинских военных.

Напомним, 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров дал интервью немецкому Bild. Издание, ссылаясь на его слова, пишет, что Минобороны планирует призвать на военную службу из-за границы мужчин-украинцев 25-60 лет.

Позже в Минобороны отрицали планы призвать мужчин в ряды ВСУ из-за границы.

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