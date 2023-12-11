Россия перекидывает на одно из направлений фронта "зубы дракона" — Андрющенко

Россия в последнее время взимает на Угледарское направление резервы и технику.

Во временно оккупированном Мариуполе заметили "зубы дракона", которые планируют перебросить на Угледарское направление.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, россияне перевозят "зубы дракона" из Новоазоовска.

"Вновь зафиксированы поставки "зубов дракона" из Новоазовского направления в сторону севера Донецкой области. Движение через Никольскую часть Мариупольского района (Угледарское направление)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Андрющенко предполагал, что оккупационные войска в ближайшее время могут начать наступление на Угледар Донецкой области. Они активно свозят резервы на это направление.

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