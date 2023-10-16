Россия перекидывает резервы на Бахмутское направление: в ВСУ рассказали, куда именно

Войска перекидывают с разных направлений, в частности с Купянска и Лимана, где до недавнего времени продолжалось "масштабное наступление" окупантов.

Россия перебрасывает на северный фланг Бахмутского направления войска по разным направлениям, чтобы приостановить украинское контрнаступление и помешать Силам обороны выйти на оперативное пространство.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарфона в понедельник, 16 октября.

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По словам Евлаша, среди войск, которых они перекидывают на это направление - это "Шторм-Z", "Шторм-V", состоящие из зеков.

"Это преимущественно подразделения, которые уже активно участвуют в боевых действиях на территории Украины. Они перебрасываются по разным направлениям, в частности с Лимана и Купянска и временно оккупированной территории. Они продолжают скрытую мобилизацию. Они пополняют свои войска разными силами, в частности "Шторм -Z", "Шторм-V", которые они используют с зеков. Конечно, те подразделения, которые понесли большие потери, отходят на восстановление", — рассказал он.

Несмотря на сложные условия, отметил Евлаш, украинские войска каждый день освобождают оккупированные территории от врага. Противник пытается восстановить утраченное положение вблизи Клещиевки и Андреевки.

"К югу от Бахмута мы постоянно продолжаем наши наступательные действия. Каждый день с тяжелыми боями наши военные освобождают от десятков до сотен метров на этом направлении, нам удается двигаться вперед, несмотря на натиск противника в личном составе, в количестве тяжелой техники и авиации. Даже в В этих населенных пунктах противник пытается восстановить утраченное положение. Он постоянно продолжает огонь по нашим позициям", — рассказал он.

Напомним, по подсчетам аналитиков, оккупанты в Авдеевке во время своего наступления уже потеряли более 60 танков и две сотни единиц личного состава.

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