Россия перекидывает резервы на удерживание Бахмута, потому что "боится обвала фронта" — эксперт

Замысел военного руководства Украины состоит в том, чтобы постоянно давить на оккупантов на Бахмутском направлении, считает эксперт.

Россия перебрасывает на Бахмутское направление новые резервы с других направлений.

Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

"Если говорить об общей ситуации на Бахмутском направлении, то город Бахмут продолжает быть тем местом, где противник продолжает вкладывать все больше и больше резервов. Следует также отметить, что активные действия украинских подразделений на юге заставляют россиян постоянно пеебрасывать резервы на это направление", - отметил он.

По его предположению, замысел украинского военного руководства состоит в том, чтобы постоянно давить на оккупантов на Бахмутском направлении. Это, в свою очередь, делает невозможным развитие их наступательных действий, в частности, на Лимано-Купянском направлении.

"Под Бахмутом у россиян ситуация такая, что они вынуждены уже долгое время перебрасывать туда силы и резервы, чтобы удержать позиции в городе, поскольку обвал фронта на этом направлении может привести к еще большему отступлению российской армии. Поэтому они постоянно насыщают этот участок резервами", – подчеркнул эксперт.

Как сообщалось ранее, ВСУ повредили основные мосты на юге. Гуменюк рассказала о проблемах с логистикой у оккупантов.

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