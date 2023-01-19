Россия перекидывает в Беларусь солдат в железнодорожных цистернах — СМИ

Россия использует железнодорожные цистерны для перевозки личного состава военных подразделений в Беларусь. Таким образом, россияне вводят в заблуждение спутниковый и визуальный мониторинг грузов.

Об этом сообщает белорусское издание "Наша Ніва" со ссылкой на собственные источники.

Число случаев таких перевозок в издании не уточнили. Неизвестно, транспортируют ли российскую военную технику и боеприпасы в Беларусь таким же путем или другими подобными замаскированными способами.

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Полученная "Нашей Невой" информация о перекидывании российских войск в железнодорожных цистернах свидетельствует о том, что масштабы российского военного присутствия в Беларуси могут быть больше, чем предполагалось ранее.

По последней информации украинских пограничников, отслеживающих ситуацию на территории государства-сателлита РФ, в Беларуси по состоянию на 16 января находилось 11 тысяч российских военных, но это количество постоянно меняется из-за ротации в ВС РФ.

В то же время глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что Украина не фиксирует увеличение группировок российских и белорусских войск на территории РБ вблизи границ Украины. Также пока не было никаких мероприятий в рамках объявленных совместных авиаучений России и Беларуси.

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