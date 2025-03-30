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Россия перекидывает войска из-за событий на Белгородщине – обозреватель
Противник таким образом отреагировал на продвижение украинских сил в приграничных районах
Россия опрокидывает части 20-й армии из Харьковщины и подразделения из Курской области в ответ на события в Белгородской области.
Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона "Єдині новини”.
По его словам, противник, таким образом, отреагировал на продвижение украинских сил в приграничных районах. Несмотря на отсутствие официального подтверждения этой информации с украинской стороны, она широко освещается в западной и российских источниках.
"То, что происходит на Белгородщине, сейчас ограничивается пограничной зоной - речь идет о трех населенных пунктах", - отметил Попович.
Напомним, военный обозреватель Денис Попович назвал главную задачу операции ВСУ в Белгородской области