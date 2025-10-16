Россия перекидывает войска на Запорожье: эксперт раскрыл тактику врага

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

Ситуация на фронте остается очень напряженной. Российские оккупанты, не добившись успеха на одном направлении, немедленно ищут слабое место в украинской обороне, чтобы ударить с новой силой.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

По словам эксперта, амбициозное наступление россиян в Донецкой области фактически захлебнулось. Однако эта победа далась силам обороны очень высокой ценой. Главная проблема украинской армии сегодня — это острый дефицит личного состава.

Реклама

«У нас физически не хватает людей. Поэтому для того, чтобы остановить их на Донетчине, нам пришлось перевернуть людей из других направлений», — объяснил Дикий.

Это было сложное, но необходимое решение, однако создающее новые риски.

Российское командование, имея мощную разведку, прекрасно понимает проблемы ВСУ. Потерпев неудачу на востоке, они начали активно искать, откуда именно Украина опрокинула свои резервы. И, похоже, нашли ответ.

«По тому, как они сейчас явно прощупывают Запорожское направление и действительно однозначно уже готовят там наступление, скорее всего они решили, что мы ослабили Запорожье ради того, чтобы усилить Донетчину», — отметил ветеран.

Реклама

Теперь враг планирует «перенести острие своего наступления» именно туда, где, по его мнению, украинская оборона является самой уязвимой.

Евгений Дикий подчеркнул, что у России только одно, но очень существенное преимущество над Украиной — количество личного состава. Во всех других параметрах украинские военные превосходят оккупантов.

«По личному составу у них преимущество в разы. И вот они все время ищут, где можно максимально использовать это свое единственное преимущество», — объяснил он.

Таким образом, тактика врага проста и цинична: провалившись в лобной атаке в Донецкой области, он теперь пытается ударить по ослабленному, по его мнению, флангу. Россияне стремятся прорваться там, откуда Украина вынуждена была забрать резервы для спасения другого участка фронта.

Реклама

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов ранее заявлял, что Россия уже давно бы потерпела поражение в войне, если бы не военная помощь от ее союзников.

По его словам, главным таким союзником является Северная Корея, которая, вопреки международным санкциям, поставляет Москве оружие, боеприпасы и позволяет своим гражданам воевать в рядах российской армии.