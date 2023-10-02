Россия перекинула в Луганскую область новую 25-ю армию: в ОВА назвали, с какой целью

Перед этим военное руководство забросило 42-ю бригаду, ее ВСУ "проредили".

Россия перебросила в Луганскую область вновь сформированную 25-ю армию с целью улучшить позиции оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артема Лысогора в эфире телемарафона в понедельник, 2 октября.

Он добавил, что три недели назад оккупанты провели ротацию и перебросили новое подразделение 25-й армии.

"Перед этим забрасывали 42-ю, ее ребята уничтожали, после чего она вышла. Сейчас зашла 25-я и опять же пытается попробовать как-то улучшить свои позиции", — рассказал глава области.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский спрогнозировал освобожние востока. Он считает, что в случае развала южного фронта РФ создадутся предпосылки для дальнейшего освобождения восточных территорий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Неожиданные прогнозы от Грабского: когда закончится война ее главные предпосылки?

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