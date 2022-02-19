Россия перекрыла выезд на оккупированный Донбасс

Однако жителей ОРДЛО еще не вывозят в РФ.

Российские пограничники заявили, что временно перекрыли выезд из страны на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, однако вывезенных жителей ОРДЛО продолжают принимать в приграничных регионах РФ.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Людей с оккупированных территорий Донбасса пропускают через шесть автомобильных и два железнодорожных пункта пропуска в восьми местах пересечения границы.

В настоящее время российские пропагандистские СМИ заявляют о вывозе населения временно оккупированных территорий Донбасса автобусами и поездами в Ростовскую область, где уже объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, 18 февраля главари боевиков "ЛНР" и "ДНР" сделали видеозаявления о якобы "угрозе войны" и принудительном вывозе мирных жителей в Россию, чтобы обвинить Украину в "агрессии".

Впоследствии выяснилось, что эти видео главари боевиков записали заранее еще 16 февраля, что свидетельствует о запланированной операции оккупантов.

Командование ООС прокомментировало принудительный вывоз населения из ОРДЛО в Россию

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