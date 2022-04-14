Россия перемещает войска в Белгородскую и Воронежскую области — Генштаб ВСУ

Оккупанты планируют сосредоточить эти силы вдоль украинских границ.
На Сиверском направлении российская армия проводит перегруппировку подразделений, чтобы в дальнейшем сосредоточить их в приграничных с Украиной районах.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ 14 апреля.
"На Сиверском направлении противник проводит перегруппировку подразделений с их последующим сосредоточением в приграничных с Украиной районах. С территории Брянской и Курской областей происходит перемещение в Белгородскую и Воронежскую области России", – говорится в сообщении.
Напомним, в Генштабе ВСУ также сообщили, что российские войска забирают со своих складов подержанную технику и завершают подготовку к новому наступлению – на востоке Украины.
Также по данным эстонской разведки, вооруженные силы России завершают подготовку к наступлению на востоке Украины. Они также блокируют перекидывание подразделений ВСУ в восточном направлении.
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