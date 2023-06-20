Россия переместила ракетный комплекс "Бал" к границе с Украиной: что известно об этом оружии

Россия переместила ракетный комплекс "Бал", использующий противокорабельные ракеты Х-35 с дальностью поражения не менее 260 км к северным границам Украины. Главная опасность в том, что эта система не является высокоточной.

Об этом рассказал в эфире телемарафона военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, есть так называемая инерционная система наведения, то есть все, что заложено в ракете до начала ее полета: “Там стоят определенные устройства, которые выравнивают движение ее полета в зависимости от перепада давления, температур, дуновения ветра. Но эта ракета не точная”.

Алексей Гетьман отметил, что у ракеты радиолокационная станция: “Когда она используется против кораблей, у нее примерно за 20 км до того, как она может попасть в цель, включается головка самонаведения. Это небольшая радиолокационная станция, которая излучает электромагнитные волны и отражается от цели. Таким образом, она корректирует свой полет для того, чтобы попасть точно в цель”.

Когда идут разговоры об атаках на территорию суши (а это морская ракета), такие функции она выполнять не может, заметил эксперт: “Например, выполнить атаку по кирпичному дому она не сможет. Не сработает головка самонаведения. То есть, она будет лететь просто как ракета, которой задали определенный курс в начале ее старта”.

Военный аналитик рассказал, что ракета может преодолеть 260 км благодаря тому, что уменьшили ее боевую часть: “Раньше ее вес составлял 145 кг. Она может быть уменьшена, я думаю, вдвое. За счет этого добавили топливо в эту ракету, чтобы она могла дальше лететь. 8 ракет на одной пусковой установке с залпом с интервалом в три секунды могут полететь сразу”.

Ракета небольшая по размеру, отметил Алексей Гетьман: “Диаметр меньше полуметра. Имеет небольшую эффективную поверхность рассеяния. Мы можем ее увидеть уже в момент, когда она уже близко подлетела к цели, к которой ее направил враг. Она не скоростная – это плюс. Но она может летать даже на высоте 4 м над уровнем моря. Рабочая ее высота – 10-15 м”.

Эксперт рассказал, что с помощью Patriot ее перехватить невозможно, потому что он атакует баллистические ракеты, ниже 50 м он просто не видит. Вместо этого сбивать такие ракеты может IRIS-T, ЗРК “Бук”. “У нас общая система противовоздушной обороны и когда мы понимаем, какими ракетами нас атакованы, принимаются решения оперативным дежурным, какое именно средство должно эту ракету уничтожать. Она может быть сбита даже из зенитного пулемета. Но ее нужно обнаружить. Но если пуск будет сразу 8 или 32 ракет, то обнаружить их будет невозможно”, – резюмировал Алексей Гетьман.

Напомним, в Генштабе информировали, что Российская армия переместила в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". Растет угроза атак ракетами Х-35. Это вооружение доходит до Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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