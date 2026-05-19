Россия перенаправляет украинские дроны на страны Балтии: заявление МИД

Россия перенаправляет дроны в Балтию / © МИД Украины

В Министерстве иностранных дел прокомментировали инцидент с залетом украинских дронов в Эстонию. Там сообщили, что Россия продолжает специально перенаправлять украинские беспилотники в сторону стран Балтии.

Об этом написал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

МИД Украины о залете украинского дрона в Эстонию

Украина принесла извинения Эстонии за залет беспилотника на ее территорию. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что Россия продолжает перенаправлять украинские дроны в страны Балтии с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

«Россия продолжает перенаправлять украинские дроны в Балтию с использованием своей электронной борьбы. И Москва делает это намеренно вместе с усиленной пропагандой. Мы приносим свои извинения Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты», — написал Тихий.

Он также добавил, что Россия лжет по поводу того, что Украина якобы готовит нападения на Россию с территории Латвии.

«Российская ложь является лишь продолжением ее более широкой пропагандистской кампании, направленной на дестабилизацию общественного мнения в Латвии и странах Балтии в целом», — добавил Георгий Тихий.

Георгий Тихий подчеркнул, что Украина находится в тесном сотрудничестве между специализированными учреждениями, чтобы «докопаться до сути» каждого дела и найти способы предотвращения таких случаев.

Спикер МИД напомнил, что Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН, а также не использует для ударов по России воздушное пространство Латвии, Литвы, Эстонии или Финляндии.

Эстония сбила украинский дрон, летевший на Россию

Напомним, в Эстонии впервые сбили беспилотник, который, вероятно, имел украинское происхождение и направлялся к целям на территории России. Системы ВВС зафиксировали воздушную угрозу еще до пересечения границы, после чего румынские истребители F-16 миссии НАТО успешно ликвидировали дрон между озером Виртсярв и городом Пильтсамаа.

Беспилотник упал в болотистой местности, и сейчас продолжаются поиски его обломков. Расследованием инцидента занимаются полиция безопасности Эстонии и военно-воздушные силы.

Эстония не разрешает использовать свое пространство для атак на РФ, однако этот случай связан с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна отметил, что Украина имеет законное право бить по военным объектам России, а сам инцидент подтвердил эффективность ПВО НАТО.

Из-за инцидента министр обороны Украины Михаил Федоров уже извинился перед эстонской стороной. Ранее власти Эстонии уже призывали Украину лучше контролировать маршруты дальнобойных БпЛА.

