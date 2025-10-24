ТСН в социальных сетях

Россия переоценивает "достижение" армии на Харьковщине— ISW

Российские генералы продолжают отправлять недостаточно подготовленную пехоту в бои, а это приводит к безумным потерям.

Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Getty Images

Российское военное командование пытается завысить достижения своих подразделений в Харьковской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете со ссылкой на военные аналитики отмечается, что в официальных сообщениях отражена активность российских войск, хотя реальные достижения значительно скромнее.

«Российские генералы продолжают отправлять недостаточно подготовленную пехоту в бои, что приводит к значительным потерям», — считают эксперты.

Как сообщают украинские военные эксперты, с мая 2024 года российские войска понесли значительные потери, в частности на Волчанском направлении. Многие солдаты выполняют приказы о почти непрерывных атаках, что приводит к истощению ресурсов и большим человеческим потерям.

Войска РФ продолжают наступательные операции по нескольким направлениям, в частности на Лиманском, однако без существенного прогресса. Командование пытается создать впечатление численного превосходства, но реальность свидетельствует о серьезных проблемах в обеспечении и управлении войсками. Ситуация в регионах, таких как Запорожская и Херсонская области остается сложной, с отсутствием заметных успехов в продвижении.

Ранее сообщалось, что на Лиманском направлении российское военное командование поручает поднимать флаги для создания видимости численного превосходства над ВСУ.

