Россия перешла к новой тактике атак: Зеленский объяснил, в чем ее цель

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Россия изменила тактику воздушных атак и теперь пытается истощать Украину и украинцев постоянными ударами беспилотников, в частности, реактивными «Шахедами».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после докладов военных по защите украинского неба.

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«Сейчас тактика россиян — на истощение Украины, на истощение украинцев, прежде всего людей наших. Постоянно атаки дронов — много реактивных Шахедов», — сказал президент.

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По его словам, только за последние четыре дня Россия запустила по Украине почти 1,5 тысяч дронов разных типов. Около 800 из них были реактивными.

Значительную часть беспилотников украинские военные уничтожают, однако именно реактивные дроны остаются сложными целями.

«Самая непростая задача — сбивать именно реактивные дроны. Сейчас на защите от них в основном наша боевая авиация», – отметил Зеленский.

Президент сообщил, что четыре украинских компании уже создали дроны-перехватчики для борьбы с такими целями. По его словам, одна из разработок показала самые лучшие результаты.

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Зеленский призвал Минобороны и военных максимально нарастить возможности для перехвата всех типов российских дронов.

«Осенью нужно дать ответ и довести уровень сбитий выше 90%», — подчеркнул он.

Россия растягивает атаки на многие часы

В последнее время Россия существенно увеличила не только количество, но и продолжительность атак на Киев. Эта тактика отличается от привычных массированных ударов, когда за короткое время РФ запускала большое количество ракет и беспилотников, пытаясь перегрузить украинскую ПВО.

Теперь Москва все чаще запускает дроны небольшими группами в течение всего дня. Такой подход может быть направлен на истощение людей, нарушение нормальной работы города и постепенное расходование ресурсов противовоздушной обороны.

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Во время одной из последних таких атак Киев провел под воздушной тревогой 872 минуты почти 15 часов.

По имеющимся данным, это было самое большое количество воздушных тревог в столице с первых дней полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд фиксировали 1 марта 2022 года.

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