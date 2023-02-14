Россия перешла к новой тактике террора украинцев: в правительстве предупредили об опасности

Снижение уровня воды в хранилище может повлиять на надлежащее функционирование систем охлаждения Запорожской АЭС.

Страна-агрессорка Россия пытается оставить украинцев без питьевой воды. В правительстве сообщили, что из-за частичного разрушения и открытия оккупантами шлюзов Каховской ГЭС Украина ежедневно теряет тысячи кубометров воды.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства во вторник, 14 февраля.

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"После 14 ракетных атак на украинскую энергосистему россияне теперь пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. доступа к питьевой воде", — говорится в его сообщении на телеграмме.

Шмигаль предупредил, что снижение уровня воды в хранилище может повлиять на надлежащее функционирование систем охлаждения Запорожской АЭС и привести к атомной катастрофе.

"Поэтому цивилизованный мир не должен молчать. Украина призывает всеми доступными средствами давить на россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или позволила это сделать украинским специалистам", — призвала глава украинского правительства.

Заметим, третий день в Украине не вводят графики отключения света из-за улучшения ситуации в энергосистеме. По состоянию на 14 февраля, по данным Укрэнерго, в энергосистеме нет дефицита мощностей.

Несмотря на это, "Укрэнерго" объявили о продлении замеров фактического потребления электроэнергии с этой недели.

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