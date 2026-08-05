Россия перешла к новой тактике войны: в Нацгвардии объяснили, к чему готовится враг

Война в Украине / © Associated Press

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Российские войска изменили тактику ведения наступательных действий на фронте.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

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По его словам, во время летней наступательной кампании в этом году российские войска практически не применяли большие механизированные штурмы.

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«В этом году большие механизированные штурмы даже во время летней кампании противник фактически не применял. Мы продолжаем фиксировать более пехотные штурмы, и не только движение малых групп пехоты — даже единичные перемещения российских окупантов, чтобы добраться до какой-то точки, накапливаться», — отметил он.

Музычук пояснил, что подобная тактика позволяет российскому командованию скрыто накапливать личный состав и технику для проведения локальных наступательных операций на отдельных участках фронта.

В качестве примера он привел недавнюю попытку прорыва вблизи Шахово. По словам спикера Нацгвардии, там оккупанты смогли сосредоточить определенный наступательный потенциал, в том числе несколько единиц бронетехники.

Впрочем, украинские защитники заблаговременно обнаружили подготовку противника к штурму.

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«Эта атака была замечена заранее, большая часть этого наступательного потенциала, техники была уничтожена фактически за четыре часа активных боев, в том числе нашим дроновым компонентом», — подчеркнул представитель Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что в Госпогранслужбе Украины опровергли слухи о якобы подготовке России к новому вторжению через Черниговскую область.

Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины успешно контратакуют и проводят собственную наступательную операцию на Купянском направлении, оттесняя оккупантов к границе и срывая планы врага по прорыву обороны.

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