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Россия перешла к новой тактике войны: в Нацгвардии объяснили, к чему готовится враг
Вместо масштабных механизированных штурмов оккупанты все чаще используют пехоту и накапливают силы для локальных прорывов в отдельных направлениях.
Российские войска изменили тактику ведения наступательных действий на фронте.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.
По его словам, во время летней наступательной кампании в этом году российские войска практически не применяли большие механизированные штурмы.
«В этом году большие механизированные штурмы даже во время летней кампании противник фактически не применял. Мы продолжаем фиксировать более пехотные штурмы, и не только движение малых групп пехоты — даже единичные перемещения российских окупантов, чтобы добраться до какой-то точки, накапливаться», — отметил он.
Музычук пояснил, что подобная тактика позволяет российскому командованию скрыто накапливать личный состав и технику для проведения локальных наступательных операций на отдельных участках фронта.
В качестве примера он привел недавнюю попытку прорыва вблизи Шахово. По словам спикера Нацгвардии, там оккупанты смогли сосредоточить определенный наступательный потенциал, в том числе несколько единиц бронетехники.
Впрочем, украинские защитники заблаговременно обнаружили подготовку противника к штурму.
«Эта атака была замечена заранее, большая часть этого наступательного потенциала, техники была уничтожена фактически за четыре часа активных боев, в том числе нашим дроновым компонентом», — подчеркнул представитель Нацгвардии.
Ранее сообщалось, что в Госпогранслужбе Украины опровергли слухи о якобы подготовке России к новому вторжению через Черниговскую область.
Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины успешно контратакуют и проводят собственную наступательную операцию на Купянском направлении, оттесняя оккупантов к границе и срывая планы врага по прорыву обороны.