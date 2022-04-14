Россия перешла к плану "Б": Подоляк рассказал о новом наступлении оккупантов на Украину

Украина готова к новому наступлению России.

Россия подготовила план "Б" очередного наступления на Украину. Сейчас у Генштаба ВСУ есть четкое видение, как бороться с российскими оккупантами.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россияне сегодня хотят перейти к так называемому плану "Б". Наконец-то он у них появился, потому что у них не было других планов, кроме этих своих заявлений о 72 часах или, что за 5 суток возьмут всю Украину под контроль, поставят всех на колени. Сегодня они переформатировались и концентрируют свои оставшиеся у них силы, а ресурсов у россиян достаточно, потому что они еще не настолько страдают от санкций, потому что нам важно, чтобы партнеры жестче подходили к этому, потому что каждый день РФ получает деньги за энергоносители, а потому мы бы хотели, чтобы эти санкции были более существенными, чтобы у россиян закончились деньги на войну против Украины. Они сегодня концентрируются на Донбассе и востоке Украины, юге и хотят нам там создать некий "ленинградский сценарий", чтобы одержать какие-то победы и "продать" это на внутреннем рынке, потому что сегодня они могут только "продавать" Бучу и жестокость. Но они хотят еще что-нибудь добавить", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что активные боевые действия сейчас будут проходить на востоке Украины. Украина сейчас готова к новому наступлению российских оккупантов.

"На востоке у нас будут активные боевые столкновения, наша армия к этому готова, но это все будет происходить на фоне наших гражданских городов и сел, потому что не все еще эвакуировались, а потому это будет драматично. Потому что Украина теряет инфраструктуру, а хуже всего — граждан. Но говорить об оперативных и тактических решениях — это нецелесообразно, потому что мы не можем раскрывать планы, как мы будем выгонять врага из Украины. Но сейчас наше государство сильнее, чем было в начале войны. Инфраструктурно мы готовы, партнеры нам помогают. Оружия у нас еще не в достаточном количестве, как бы нам хотелось, чтобы это все быстро сделать и выгнать РФ из Украины, но Генштаб занимается очень правильным планированием контрударов и контрответов, президент ситуацию полностью контролирует и у меня оптимистическое видение того, куда мы выйдем в ближайшие недели с точки зрения военной ситуации, политической и экономической", — сказал Подоляк.

Михаил Подоляк рассказал об обсуждении "стамбульского коммюнике"

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о чрезвычайно сложной ситуации в оккупированном Мариуполе.

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