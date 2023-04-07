Россия перешла к принудительной паспортизации украинцев на оккупированной части Запорожья и Херсонщины — Генштаб

В частности, на блокпостах враг ограничивает передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ.

Российские оккупанты активно продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской и Херсонской областей, оказывая на людей психологическое и физическое давление.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 7 апреля.

"В частности, на блокпостах враг ограничивает передвижение граждан Украины, не получивших паспорта российской федерации. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства, фиксируют все личные данные граждан, не имеющих российских документов, угрожают запретом въезда в город. Также враг заставляет почтальонов раздавать местному населению бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта. Граждане, не имеющие вражеского паспорта, подвергаются постоянным обыскам, запугиваниям и принуждению к получению этого документа", — отмечается в сводке.

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В Генштабе добавили, что оккупанты активно угрожают принудительным выселением из собственных жилищ и конфискацией частной собственности в случае отказа получать российский паспорт.

В то же время родителям школьников-выпускников враг угрожает отказом в получении детьми свидетельства о базовом среднем образовании.

Также захватчики заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств.

Напомним, оккупанты похитили четырех работников Запорожской АЭС.

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