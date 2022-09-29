Россия перешла к сталинской тактике: эксперт о новой угрозе для оккупированных территорий

Россия с помощью мобилизации на оккупированных территориях Украины пытается изменить этнический состав населения и создать условия для переселения туда граждан РФ.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев на Youtube-канале ТСН.

"Речь идет об изменении этнического состава тех территорий. В Крыму Аксенов отчитался о досрочном окончании мобилизации. 90% — крымские татары. Таким образом Российская Федерация пытается изменить этнический состав на полуострове... Империя решает вопрос захватнических войн за счет порабощенных народов", - отметил Снегирев.

По словам эксперта, разговоры о провале мобилизации на оккупированных территориях не соответствуют действительности:

"До войны численность так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов "ЛДНР" составляла, по оценкам специалистов 37-42 тысячи. В настоящее время численность доведена до 80 и более тысяч".

Как пояснил военный эксперт, оккупанты "зачищают условные "территории Российской Федерации" от мужского населения, создавая условия для переселения граждан РФ на оккупированные территории.

"Это то, что происходило в 30-е годы на моей родной Луганщине — Голодомором уморили, а затем из Воронежа привезли бедноту, фактически заместившую национальный состав Луганской области, который до этого на 70% украинцы составляли. Тактика сталинского периода повторяется один в один", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, военные комиссары в оккупированном Крыму получили распоряжение о первоочередности призыва крымских татар с последующим направлением их в районы наиболее интенсивных боевых действий.

Прокуратура АР Крым советует жителям оккупированного полуострова в случае призыва в российскую армию сообщать об этом ведомству и не совершать преступлений против Украины.

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