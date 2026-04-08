- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 3 мин
Россия перешла на тактику "человеческого сафари", обстреливая Украину: аналитики бьют тревогу
Эксперты объясняют, почему эти удары не случайны и как враг использует террор как оружие.
Российская армия продолжает сознательно использовать тактику террора против гражданского населения на юге Украины. Использование беспилотников для ударов по мирным людям стало не случайностью, а частью стратегии ведения войны.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Только за последние дни Днепропетровщина вздрогнула от серии жестоких атак. Россияне целенаправленно выбирают объектами для ударов общественный транспорт и места скопления людей.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о произошедшей 7 апреля трагедии.
Российские войска нанесли удар беспилотником FPV по городскому автобусу в Никополе. В результате погибли по меньшей мере четыре мирных жителя и ранены еще 24 человека.
В тот же день оккупанты не остановились и атаковали еще одно транспортное средство.
«Российские войска нанесли еще один удар по гражданскому автобусу в Красногригорьевской общине, ранив по меньшей мере пятерых мирных жителей», — заявил Ганжа.
Тактика «человеческого сафари»
Аналитики ISW отмечают, что подобные действия являются частью системного подхода РФ, который эксперты называют «человеческим сафари». Это намеренное использование FPV-дронов для поиска и поражения исключительно гражданских целей.
Согласно данным отчета, российское командование интегрировало террор против мирного населения в более широкую схему операции воздушного перехвата. В отличие от традиционного военного перехвата, фокусирующегося на логистике армии, россияне бьют по гражданским объектам в ближнем тылу, чтобы парализовать жизнь в регионе и остановить использование определенных дорог.
Никополь и окружающие общины находятся под постоянным огнем с февраля 2022 года. Однако в последнее время цинизм атак вырос. 4 апреля российский дрон ударил по местному рынку. Тогда погибли пять человек, а 28 получили ранения.
ISW продолжает настаивать: умышленное причинение вреда гражданскому населению и использование людей как инструмента войны является прямым военным преступлением, за которое Россия должна нести ответственность в международных судах.
Война в Украине — Россия целенаправленно убивает мирных граждан
Напомним, российские войска 7 апреля вторично за день атаковали гражданский транспорт Никопольщины.
Под вражеский удар в Красногригорьевской общине попал рейсовый микроавтобус, обслуживающий междугородний маршрут. В результате атаки ранения получили пять человек — женщина и четверо мужчин. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Также, в течение 7 апреля российские войска осуществили массированную серию атак по мирным городам Украины, нанося удары по гражданской инфраструктуре, энергообъектам и общественному транспорту.
В частности, под обстрелами оказались другие районы Днепропетровской области, где, в частности, погиб 11-летний мальчик.
Удары зафиксированы и в других регионах: в Херсонской области есть погибшие и раненые, в Сумской области продолжались многочасовые обстрелы, а в Харьковской и Черниговской области повреждены жилые дома, инфраструктура и энергообъекты.
Кроме того, Запорожская область получила почти 800 ударов по десяткам населенных пунктов, в результате чего ранены и значительны разрушения гражданской инфраструктуры.