Россия перешла на тактику "человеческого сафари", обстреливая Украину: аналитики бьют тревогу

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Российская армия продолжает сознательно использовать тактику террора против гражданского населения на юге Украины. Использование беспилотников для ударов по мирным людям стало не случайностью, а частью стратегии ведения войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Только за последние дни Днепропетровщина вздрогнула от серии жестоких атак. Россияне целенаправленно выбирают объектами для ударов общественный транспорт и места скопления людей.

Реклама

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о произошедшей 7 апреля трагедии.

Российские войска нанесли удар беспилотником FPV по городскому автобусу в Никополе. В результате погибли по меньшей мере четыре мирных жителя и ранены еще 24 человека.

В тот же день оккупанты не остановились и атаковали еще одно транспортное средство.

«Российские войска нанесли еще один удар по гражданскому автобусу в Красногригорьевской общине, ранив по меньшей мере пятерых мирных жителей», — заявил Ганжа.

Реклама

Тактика «человеческого сафари»

Аналитики ISW отмечают, что подобные действия являются частью системного подхода РФ, который эксперты называют «человеческим сафари». Это намеренное использование FPV-дронов для поиска и поражения исключительно гражданских целей.

Согласно данным отчета, российское командование интегрировало террор против мирного населения в более широкую схему операции воздушного перехвата. В отличие от традиционного военного перехвата, фокусирующегося на логистике армии, россияне бьют по гражданским объектам в ближнем тылу, чтобы парализовать жизнь в регионе и остановить использование определенных дорог.

Никополь и окружающие общины находятся под постоянным огнем с февраля 2022 года. Однако в последнее время цинизм атак вырос. 4 апреля российский дрон ударил по местному рынку. Тогда погибли пять человек, а 28 получили ранения.

ISW продолжает настаивать: умышленное причинение вреда гражданскому населению и использование людей как инструмента войны является прямым военным преступлением, за которое Россия должна нести ответственность в международных судах.

Реклама

Война в Украине — Россия целенаправленно убивает мирных граждан

Напомним, российские войска 7 апреля вторично за день атаковали гражданский транспорт Никопольщины.

Под вражеский удар в Красногригорьевской общине попал рейсовый микроавтобус, обслуживающий междугородний маршрут. В результате атаки ранения получили пять человек — женщина и четверо мужчин. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Также, в течение 7 апреля российские войска осуществили массированную серию атак по мирным городам Украины, нанося удары по гражданской инфраструктуре, энергообъектам и общественному транспорту.

В частности, под обстрелами оказались другие районы Днепропетровской области, где, в частности, погиб 11-летний мальчик.

Реклама

Удары зафиксированы и в других регионах: в Херсонской области есть погибшие и раненые, в Сумской области продолжались многочасовые обстрелы, а в Харьковской и Черниговской области повреждены жилые дома, инфраструктура и энергообъекты.

Кроме того, Запорожская область получила почти 800 ударов по десяткам населенных пунктов, в результате чего ранены и значительны разрушения гражданской инфраструктуры.