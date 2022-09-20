Россия перевела все свои подлодки из Крыма в Краснодарский край из-за страха перед ВСУ — британская разведка

Россия перевела свои подлодки из порта в оккупированном Севастополе в Новороссийск в Краснодарском крае на юге России.

Это, вероятно, связано с тем, что способность Украины наносить дальние удары значительно возросла.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Твиттере.

"Командование Черноморского флота России почти наверняка перевело свои подлодки класса KILO из порта постоянного базирования в Севастополе в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае на юге России. Это, вероятно, произошло из-за повышения угрозы местной безопасности после усиления украинских возможностей нанесения дальнего удара", — говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что за последние два месяца был атакован российский штаб флота и его главный аэродром морской авиации.

"Гарантирование базирования Черноморского флота в Крыму, вероятно, было одной из мотиваций российского президента Владимира Путина для аннексии полуострова в 2014 году. Сейчас безопасность базы взорвана продолжающейся агрессией России против Украины", — говорят в Минобороны Британии.

Напомним, накануне в британской разведке рассказали, что у российской армии перед вторжением в Украину было значительное преимущество в авиации. Но она не смогла ею воспользоваться. А после значительных потерь теперь вообще ограничино ее использование.

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