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Россия планировала государственный переворот в Молдове и попытается повторить его снова — Санду

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
205
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Россия планировала государственный переворот в Молдове и попытается повторить его снова — Санду

Майя Санду заявила о попытке государственного переворота в Молдове / Фото: Associated Press

Кремль хочет использовать территорию Молдовы для войны против Украины.

Россия планировала государственный переворот в Молдове с целью свергнуть власть. Несмотря на неудачные попытки, страна-агрессорка может повторить попытку.

Об этом заявила президент Молдовы Маи Санду в эфире телеканала Moldova 1.

По словам Манду, Кремль хочет использовать территорию Молдавии для войны против Украины. Россия планировала переворот весной 2023 года, впрочем, действующие власти заранее получили информацию и сорвали планы Москвы.

Санду убеждает, что РФ еще раз попытается свергнуть власть в Молдове и усадить в правительственные кресла своих ставленников.

"Мы уверены, что они предпримут новую попытку, однако конкретной информации об этом у меня нет. Будут сделаны новые попытки, поскольку планы Кремля очевидны – это смена правительства в Кишиневе на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне", – заявила Санду .

Ранее Санду рассказала, что Молдове для защиты от возможной российской агрессии нужно как можно быстрее присоединиться к Евросоюзу.

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Дата публикации
Просмотры
205
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