Россия планировала захватить всю Украину: ГБР в Сумской области нашло важные документы оккупантов

Россия планировала захватить всю Украину: ГБР в Сумской области нашло важные документы оккупантов

Российские оккупанты планировали захватить всю территорию Украины.

Об этом свидетельствуют документы российских захватчиков, которые они оставили в городе Тростянец Сумской области.

Об этом сообщает ГБР.

Следователи обследовали 2 тысячи гектаров фактически разрушенного Россией города Тростянец. Они осмотрели враждебные позиции и изъяли документы и личные вещи захватчиков. Оказалось, оккупанты намеренно уничтожали жилые дома на Сумщине.

"Следователи ГБР нашли важные документы военных вс рф, которые четко дают понимание, что россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и приобщена к материалам дела", — подчеркнул директор ДБР Алексей Сухачев.

Также следователи установили 29 мест, где военные преступники пытали мирных украинцев.

"Зафиксировано не менее 34 фактов незаконного лишения свободы и пыток гражданских. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови. Среди прочего проведено 29 осмотров мест событий, проведена эксгумация тел 23 погибших, в том числе двоих детей", – сообщили в ГБР.

Правоохранители в Тростянце обнаружили и обезвредили опасные боеприпасы. Обнаруженное оружие оккупантов ГБР передало на нужды ВСУ. Также следователи выявили факты мародерства военными РФ.

Расследование преступлений российских оккупантов продолжается.

Напомним, 21-летний российский военный будет судим за жестокое убийство жителя поселка Чупаховка Сумской области. Оккупант расстрелял безоружного мужчину 28 февраля.

Читайте также: