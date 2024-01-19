Россия планирует "большое наступление": FT о сроках и новых целях Кремля

Российская оккупационная армия может планировать крупномасштабное наступление в Украине уже этим летом. Целью Москвы может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских силовиков.

Автор издания отмечают, что Кремль не исключает и еще одну попытку захвата Харькова или даже Киева. Ведь, по оценкам американской разведки, конечная цель диктатора РФ Владимира Путина остается неизменной – захват страны и подчинение народа.

Это объясняет, почему Россия продолжает свои наступательные операции на востоке Украины по нескольким направлениям. В частности, вокруг Авдеевки и в направлении Лимана Донецкой области, а также возле Купянска Харьковской области.

Авторы статьи пишут, что в последние месяцы Россия получила поддержку благодаря поставкам артиллерийских снарядов и ракет из Северной Кореи, а также увеличению производства оружия и боеприпасов. Отмечается, что это поставило оккупантов в лучшую позицию, чем они были после ослабления в битве за Бахмут в 2023-м.

В материале также говорится, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне". По словам неназванного западного чиновника, эта стратегия предполагает не только удержание оборонительных линий, но и поиск слабых мест у противника в сочетании с дальними воздушными ударами. Именно это позволит ВСУ нарастить свою силу в этом году и подготовиться к 2025-му, когда контрнаступление будет иметь больше шансов.

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Подчеркивается, что переход к такой стратегии поддерживают сильнейшие союзники Украины. В частности, Министерство обороны Эстонии опубликовало отчет, в котором говорится, что Украине следует перейти к "стратегической обороне", чтобы дать стране и ее союзникам время для создания промышленной базы, подготовки резервов, увеличения живой силы и мощностей по производству артиллерии для возобновления наступательной кампании. 2025-го.

Кроме того, на таком подходе настаивают и в Вашингтоне: стратегия удержания территории и одновременного поиска слабых мест в российской обороне, чтобы использовать их, когда появится такая возможность.

Напомним, ранее ISW назвал даты "нового наступления РФ". Якобы он должен состояться "приблизительно между 12 января и 2 февраля".

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