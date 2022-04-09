Россия планирует бросить на войну против Украины детей из "Юнармии", в частности – из Крыма

Состав юнармейского движения только на юге и в оккупированном Крыму превышает количество вооруженных сил РФ, задействованных в войне против Украины, сообщила омбудсменка.
Россия пропагандирует "Юнармию" среди детей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму. РФ планирует этих детей привлечь к войне против Украины.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Российские власти будут привлекать детей, как пушечное мясо, к совершению военных преступлений", — подчеркнула омбудсмен.
Денисова сообщила о расширении сети "Юнармии" на территории Крыма, где с начала 2022 года в ее ряды поступило 16,5 тыс. детей.
"В целом же состав юнармейского движения только на юге страны и во временно оккупированном Крыму – 194 тысячи юношей и девушек, что превышает количество вооруженных сил РФ, задействованных в войне с Украиной. В планах рашистов – проведение Армейских международных игр 2022 года, где будут готовить молодежь к настоящей войне", – говорится в сообщении уполномоченной ВР.
Она также подчеркнула, что, пропагандируя вступление в армию среди гражданских в Украине, Россия нарушает законы Женевской конвенции по защите гражданского населения во время войны и права детей по привлечению их к вооруженным конфликтам.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", – призвала Денисова.
Напомним, 8 апреля в Пентагоне сообщили, что США видят признаки того, что Россия стремится набрать более 60 тыс. военных среди новобранцев и мобилизованных резервистов для усиления своих сил вторжения в Украину.
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