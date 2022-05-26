"Россия планирует доесть Украину за 10 лет": Арестович рассказал, как в Кремле хотят вводить в заблуждение Запад

Россия планирует давить на Украину 5-10 лет. Об этом в интервью проговорился генерал-полковник ВС РФ Владимир Шаманов.

Вместе с тем, Россия, которая ведет кровавую войну против Украины, планирует вводить в заблуждение Запад, рассказал советник ОП Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Генерал-полковник ВС РФ Владимир Шаманов дал интервью (это "герой" Второй Чеченской войны) и сказал, что "демилитаризация" Украины может занять от 5 до 10 лет, "денацификация". Это предупреждение всем на Западе, и нам, но у нас таких меньше, кто думает, что Минск-3 спасет ситуацию после поглощения части территории. Потом будет снова эскалация, будет Минск-4, пока Украина не закончится. Они уже поняли темпы съедания Украины, и он проговорился по 5-10 лет. То есть они планируют оказывать на нас давление 5-10 лет, вспоминаем войну до 2035 года, когда ваш покорный слуга когда-то анонсировался. А тут уж сам Шаманов сказал об этом", – сказал он.

По словам Арестовича, Россия так и планирует – вводить в заблуждение Запад: "Да, мы взяли немного Херсонской области, вышли на Донецкую и Луганскую и все. Готовы мириться. Вы что, действительно хотите продовольственного кризиса? Так мы все разблокируем".

"Потом — снова накопить силы, на восстановление армии нужно 2-3 года, до 5, потом снова и снова, пока не доедят. А мы себе этого позволить не можем. Нам нужно радикально перестраивать наш образ жизни, строить новое государство, которое самостоятельно способно противостоять РФ, когда это необходимо, конечно, с помощью союзников, но как на них можно рассчитывать, мы уже видим, поэтому если мы не сделаем государство, которое само может противостоять, то нам конец. Не скорый, но через 5-10 лет вполне может наступить. Скорее, за 10. А этого мы позволить себе не можем", – добавил Алексей Арестович.

Напомним, ранее Арестович рассказал, какие области Украины российские оккупанты хотят захватить и что в этом случае будет делать РФ

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