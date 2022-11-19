Россия планирует еще две волны мобилизации на зиму-весну: Жданов рассказал, скольких призовут

Если в РФ решат объявить всеобщую мобилизацию, для них это обернется катастрофой, уверен эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов подтвердил, что в России на зиму и весну запланирована вторая и третья волны "частичной" мобилизации, чтобы собрать войско численностью в 500 тыс.

Об этом Жданов рассказал в своем видеоблоге.

"Да, действительно планируется (мобилизация) – январь, февраль, март. Ну, вторая волна на январь-февраль планируется, как говорит разведка. И третья волна – где-то май-июнь. К лету Путин хочет собрать миллион 200 тысяч военных. На весну хочет иметь около 500 тысяч мобилизованных", – сообщил военный эксперт.

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Он напомнил, что после первой волны "частичной" мобилизации в РФ министр обороны Сергей Шойгу отрапортовал Путину, что призвано 300 тыс. человек. Однако по данным украинской разведки, речь идет о 240 тыс. мобилизованных.

"До 30 ноября должен закончиться призыв и мы точно узнаем, что призыв будет продлен или остановится согласно указу президента России. Потому что Росгвардия и российская полиция уже устали бегать за призывниками. То же самое будет происходить с "мобиками", — добавил Жданов.

Он также прогнозирует катастрофу для России в случае объявления всеобщей мобилизации.

"А если они объявят всеобщую мобилизацию, я думаю, для них это будет просто катастрофа. Потому что тех, кого нужно будет призвать, будет больше, чем тех, кто их будет отлавливать и отвозить в военкоматы. (…) И вот эти мобилизованные и члены их семей все больше понимают, что это не их война, и им там нечего делать", – рассказал эксперт.

Напомним, в американском Институте изучения войны сообщили, что в декабре в России может начаться новая волна объявленной мобилизации. Аналитики считают, что условия подготовки российских солдат ухудшатся из-за перегрузки бюрократических и административных ресурсов, а также проблем с обеспечением.

По оценкам военного эксперта Романа Свитана, в рамках мобилизации Россия может собрать максимум еще 150 тыс. бойцов. Но это будут неподготовленные к бою солдаты, которые через два-три дня будут возвращаться домой в черных пакетах.

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