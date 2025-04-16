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Россия планирует использовать военных КНДР на территории Украины: детали от СНБО
Государство-агрессорка будет заявлять, что бои продолжаются "на российской территории".
Россия планирует использовать военные КНДР для войны на территории Украины. Но россияне будут манипулировать и отмечать, что северокорейские военные воюют на русской территории по российской конституции, поскольку они вписали себе в конституцию украинские земли.
Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
"Военные КНДР будут в российской форме, так же, как и на Курщине", — акцентировал Коваленко.
Также Россия активно завозит трудовую силу из КНДР — женщин и мужчин в производство, преимущественно молодежь от 18 до 25 лет. За это северокорейские власти получают деньги от России — от 1000 долларов за единицу.
"Здесь Россия действует так же, как действовало советское правительство после корейской войны, привлекая дешевую рабочую силу из Кореи на производства, рассчитываясь с северными корейцами ресурсами", — пояснили в СНБО.
Коваленко добавил: сами корейцы и их родственники в основном получают меньшую часть денег, которые за их привлечение платит Россия властям КНДР.
Ранее в ГУР оценили, как северокорейские бойцы владеют тактикой России на фронте.