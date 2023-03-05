Россия планирует масштабное наступление в Луганской области: эксперт о намерениях окупантов

Россияне опрокидывают в регион и живую силу, и технику.

Армия Российской Федерации готовится к масштабному наступлению в Луганской области. Впрочем, пока из-за погоды оккупанты не могут начать задуманное.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в Луганскую область российское военное командование направляет большое количество сил и средств. В частности, с территории Беларуси оккупанты приступили к выводу 3-го армейского корпуса, который проходил обучение на полигонах соседней страны.

"Сейчас опрокидывают именно на Луганский плацдарм. То есть все это свидетельствует о том, что они действительно готовятся к более масштабному наступлению. Но погодные условия максимально не способствуют тому, чтобы проводить такую операцию", — говорит эксперт.

В настоящее время россияне в Луганской области проводят разведку боем небольшими группами. Зато планы по масштабному наступлению пока на паузе. Кваленко считает, что РФ не удастся реализовать свои планы в регионе. Ведь

"Но степень угрозы не уменьшается, поскольку их основная цель – из Луганской области в перспективе провести наступательные действия для захвата территории – практически весь левый берег реки Оскол и выход на Купянск и Лиман", – отмечает Александр Коваленко.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что оккупанты сосредоточили "все усилия" на Кременной. Также враг постоянно обстреливает Белогоровку. оккупанты отправляют на направление и тяжелую технику, и огромное количество пехот. Впрочем, украинские защитники удерживают оборону.

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