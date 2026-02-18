Россия планирует массированные атаки морскими дронами: подробности от ГУР

Российский морской дрон «Бриз»

Российская армия готовится к массированным ударам по украинской инфраструктуре с помощью новых морских дронов. Разведка зафиксировала планы врага по производству десятков аппаратов ежемесячно.

Об этом говорится в статье «РБК-Украина».

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечают, что на данный момент системного или результативного применения российских морских дронов с существенным боевым эффектом не зафиксировано.

В то же время в стране-агрессоре продолжаются разработка и производство новых типов морских беспилотников.

В частности, аппарат типа «Тритон», способный разгоняться до 100 км/ч, предположительно, предназначен для ударов по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины.

«Вместе с тем имеющиеся планы по производству (в частности до 40 единиц аппаратов типа «Скат» в месяц) свидетельствуют о намерении противника перейти к тактике массированного применения», — сообщили в разведке.

Отдельно в ГУР обратили внимание на создание автономного подводного аппарата «Просвет-1», который россияне разрабатывают для противодействия украинским подводным беспилотным системам. Это, по оценкам ведомства, свидетельствует о попытке России выстроить эшелонированную подводную оборону.

К слову, в декабре прошлого года СБУ и ВМС Украины впервые в истории применили подводные беспилотники Sub Sea Baby для атаки на российскую подводную лодку проекта «Варшавянка» в порту Новороссийска. Субмарина стоимостью около 400 млн долл., оснащенная четырьмя пусковыми установками для ракет «Калибр», получила критические повреждения и потеряла боеспособность.

В феврале этого года спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне фактически прекратили использование подводных лодок в море. Из-за уничтожения субмарины «Ростов-на-Дону» в Крыму и потери еще одного судна в Новороссийске у оккупантов осталось только два подводных носителя ракет. Теперь они вынуждены беречь этот ресурс, поскольку любое обслуживание в доке или у причала подвергает дефицитные лодки опасности уничтожения.