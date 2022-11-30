Россия планирует массированные удары по Украине: Британия обнаружила воздушную активность на вражеских аэродромах

В то же время войска РФ обустроили оборону в Херсонской области и подготовились к боям зимой.

Россия планирует несколько массированных воздушных атак по Украине, о чем отметили в Великобритании.

Об этом рассказал аналитик Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк в эфире Sky News.

Анатлитик отметил, что на российских аэродромах в последние дни обнаружена воздушная активность. Такой вывод сделали с помощью данных спутников. Также об этом уже пишут в соцсетях.

Майкл Кларк сказал, что войска РФ обустроили оборону в Херсонской области и подготовились к боям зимой.

В то же время ведутся бои у Бахмута, где враг за счет больших потерь среди своих мобилизованных пытается продвигаться.

Аналитик добавил, что это единственный участок на линии фронта, где оккупанты, вероятно, добиваются минимальных успехов.

Напомним, командование украинской армии отметило, что массированный ракетный удар России может быть в любой момент.

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