Россия планирует мобилизовать 500 тысяч человек: разведка назвала направления, где возможно наступление

Российский диктатор Владимир Путин в январе намерен объявить новую волну мобилизации. В оккупационную армию хотят дополнительно призвать 500 тысяч россиян.

Об этом пишет Guardian со ссылкой на представителя ГУР МО Вадима Скибицкого.

По данным украинской разведки, уже в январе диктатор Путин намерен мобилизовать 500 тысяч новых оккупантов в придачу к 300 тысячам, которых мобилизовали осенью. Их всех могут привлечь к новому наступлению на Украину.

Скибицкий сказал, что России понадобится примерно два месяца, чтобы сформировать военные формирования, и любой успех России в поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо оснащены и обучены россияне. По его словам, многое будет зависеть также от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые Украина готовит.

" Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах", — считает Скибицкий.

Украина ожидает, что новая волна мобилизации будет объявлена 15 января после зимних праздников в России.

" Мы ожидаем, что они будут вести наступление в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, но будут обороняться в Херсонской области и Крыму. Это количество людей, которые им понадобятся для такой задачи", — сказал представитель украинской разведки.

Американский военный эксперт Роб Ли считает, что даже такое большое количество мобилизованных не будет гарантировать России успех на поле боя. Ведь нужно еще обладать боеприпасами и оружием.

Угроза повторного наступления на Украину

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что Россия в феврале-марте 2023 готовит повторное наступление на Украину. Под угрозой будет и Киев. Его данные подтверждают президент Владимир Зеленский, министры иностранных дел и обороны Кулеба и Резников.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что россияне готовятся к новому обострению на фронте. Оккупанты хотят заставить Украину подписать очередной "мирный договор".

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