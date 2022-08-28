Россия планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих – ГУР

Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире национального телемарафона.

"При этом применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, батальоны так называемого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия, и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства", – сказал Скибицкий.

По его словам, мобилизация большего количества лиц уже не поможет России, потому что моральное состояние военнослужащих, как ведут боевые действия, снижается.

"На контракт, на добровольное вступление в ряды ВС РФ все меньше желающих. Кроме того, началась паника среди населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить в Вооруженные силы, а тем более идти на войну", — отметил представитель ГУР.

Напомним, Путин 25 августа подписал указ об увеличении численности вооруженных сил от 1,9 до 2 млн 39 тыс. человек. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Читайте также: