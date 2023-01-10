Россия планирует мобилизовать школьников на оккупированных территориях — ЦНС

оккупанты составляют списки детей, чтобы мобилизовать на войну сразу после выпуска из школы

Российские захватчики составляют списки школьников на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые хотят мобилизовать на войну против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Дети 2005-2006 года рождения на временно оккупированных территориях должны стать на "обязательный военный учет". Принятие на так называемый учет происходит на временно оккупированных территориях Луганщины и Донбасса", — говорится в сообщении.

Представители подполья на оккупированных территориях сообщают, что оккупанты составляют списки детей, чтобы мобилизовать на войну сразу после выпуска из школы. Прежде всего, их интересуют дети, которые достигнут совершеннолетия в 2023 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия хочет задействовать личный состав в наступательных операциях на разных участках фронта весной и летом 2023-го.

Кроме того, мы ранее информировали, что из числа мобилизованных в России во время первой волны 300 тыс. бойцов до марта не останется ни одного живого или раненого.

Читайте также: