"Россия планирует новую войну, а не мир" – Столтенберг о намерениях Путина

Столтенберг считает, что на фоне недавних заявлений Путина о возможности мирных переговоров, российский диктатор не собирается сбавлять градус войны.

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО, призывает союзников увеличить количество оружия для Украины. По его словам, Путин планирует новую войну, а не мир.

Об этом пишет The Telegraph.

Такое же мнение высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В частности, он призвал "удвоить" поддержку Украины. Между тем канцлер Германии Олаф Шольц также сказал поддерживающим Украину взять на себя обязательства по танкам.

"Мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить и преобладать как суверенное, независимое государство в Европе", — сказал Столтенберг.

Украинский лидер Владимир Зеленский призывает союзников оказать Украине еще больше помощи, поскольку это поможет ВСУ провести успешное контрнаступление.

Столтенберг считает, что на фоне недавних заявлений Путина о возможности мирных переговоров, российский диктатор не собирается сбавлять градус войны.

«Путин не планирует мир. Он планирует новую войну», – добавил Столтенберг.

Напомним, что президент Зеленский заявил, что у России до сих пор есть потенциал для уничтожения Украины, поэтому любое промедление с поставкой оружия для Украины является ошибкой.

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