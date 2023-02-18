"Россия планирует новую войну, а не мир" – Столтенберг о намерениях Путина

Столтенберг считает, что на фоне недавних заявлений Путина о возможности мирных переговоров, российский диктатор не собирается сбавлять градус войны.
Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО, призывает союзников увеличить количество оружия для Украины. По его словам, Путин планирует новую войну, а не мир.
Об этом пишет The Telegraph.
Такое же мнение высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В частности, он призвал "удвоить" поддержку Украины. Между тем канцлер Германии Олаф Шольц также сказал поддерживающим Украину взять на себя обязательства по танкам.
"Мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить и преобладать как суверенное, независимое государство в Европе", — сказал Столтенберг.
Украинский лидер Владимир Зеленский призывает союзников оказать Украине еще больше помощи, поскольку это поможет ВСУ провести успешное контрнаступление.
Столтенберг считает, что на фоне недавних заявлений Путина о возможности мирных переговоров, российский диктатор не собирается сбавлять градус войны.
«Путин не планирует мир. Он планирует новую войну», – добавил Столтенберг.
Напомним, что президент Зеленский заявил, что у России до сих пор есть потенциал для уничтожения Украины, поэтому любое промедление с поставкой оружия для Украины является ошибкой.
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