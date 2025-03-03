Россия планирует одновременные атаки на Украину около 500 "Шахедами" и другими БПЛА – ГУР

В планах россиян увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории.

Страна-агрессор Россия планирует запустить по Украине одновременно 500 "Шахедов" и других беспилотников.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"Россия планирует одновременные атаки на Украину около 500 "шахедами" и другими БПЛА. Это желающие мира?" – сказал он.

Скибицкий также рассказал о дальнейших планах россиян.

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"К слову, в их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории. По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно около 500 беспилотных летательных аппаратов", – добавил он.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что Россия может запустить по Украине одновременно 300-500 беспилотников "Шахед", но только при условии, что у нее достаточно пусковых установок и людей, которые будут программировать дроны.