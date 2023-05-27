Россия планирует применить химическое оружие против собственной оккупационной армии: ГУР МО – о новых провокациях

В ГУР подчеркнули, что Украина не использует химическое оружие.

Спецслужбы государства-агрессора планируют устроить провокацию с применением химического оружия против оккупационной армии России, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские спецслужбы 27 мая приступили к реализации спецоперации с использованием химического оружия в Запорожской области. В этом российские террористы планируют обвинить Украину, чтобы сорвать контрнаступление.

"Реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской оккупационной армии. Следы поражения химическим оружием на их телах государство-агрессор планирует использовать в качестве фейкового доказательства для обвинения Украины", — сообщили в ГУР.

Также украинская разведка опубликовала радиоперехват, на котором военные оккупационной армии заявляют о "дронах с химическим оружием" в районе оккупированного Энергодара Запорожской области.

В ГУР МО подчеркнули, что Украина не использует химическое оружие, а подобная провокация никак не повлияет на контрнаступление.

Напомним, ночью 26 мая Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что россияне готовят масштабные провокации на Запорожской АЭС. Армия террористов планирует обстрелять ядерный объект и заявить о "утечке радиоактивных веществ". Целью оккупантов является прекращение боевых действий и предотвращение контрнаступления ВСУ.

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