Россия планирует разместить "Орешник" в Беларуси: Зеленский предупредил Европу об угрозе

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия может развернуть комплекс «Орешник» в Беларуси. По его словам, этот шаг представляет потенциальную угрозу для стран Восточной Европы, ведь радиус действия системы составляет около 5500 километров, а мертвая зона — около 700 километров.

Об этом глава государства высказался на брифинге 31 октября.

«Мы понимаем, приблизительный радиус действий у них 5500. И есть мертвая зона 700 километров. То есть европейцам, особенно восточной Европе стоит обратить на это внимание. Да и всем. Надо обратить на эти риски», — отметил президент.

Реклама

Президент отметил, что Россия имела три ракеты «Орешник», одну из них уже применили, еще одна была уничтожена украинскими силами.

«Есть один. Мы считаем, что в этом году было изготовлено до трех. И спланировано на каждый год до шести», — отметил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Напомним, украинские Силы обороны уничтожили один «Орешник» прошлым летом на территории России — на полигоне Капустин Яр.