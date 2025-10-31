- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия планирует разместить "Орешник" в Беларуси: Зеленский предупредил Европу об угрозе
Зеленский предупредил, что Москва может перебросить комплекс «Орешник» в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия может развернуть комплекс «Орешник» в Беларуси. По его словам, этот шаг представляет потенциальную угрозу для стран Восточной Европы, ведь радиус действия системы составляет около 5500 километров, а мертвая зона — около 700 километров.
Об этом глава государства высказался на брифинге 31 октября.
«Мы понимаем, приблизительный радиус действий у них 5500. И есть мертвая зона 700 километров. То есть европейцам, особенно восточной Европе стоит обратить на это внимание. Да и всем. Надо обратить на эти риски», — отметил президент.
Президент отметил, что Россия имела три ракеты «Орешник», одну из них уже применили, еще одна была уничтожена украинскими силами.
«Есть один. Мы считаем, что в этом году было изготовлено до трех. И спланировано на каждый год до шести», — отметил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.
Напомним, украинские Силы обороны уничтожили один «Орешник» прошлым летом на территории России — на полигоне Капустин Яр.