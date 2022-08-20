Россия планирует развернуть "добровольческие подразделения" на юге Украины — ISW

Агрессор Россия начала формировать так называемые "добровольческие подразделения". Развернуть их планируют на юге Украины. В частности, и во временно оккупированном Херсоне.

Об этом сообщили в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что недавние украинские удары по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области, по всей вероятности, снижают уверенность Москвы в безопасности их тыловых районов.

"Это указывает на то, что Кремль, вероятно, развернет многие свои новые добровольческие подразделения в Херсоне и на юге Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хабаровский краевой батальон связи "Барон Корф" будет поддерживать развертывание российских полевых постов в Херсонской области. Группировка также будет обеспечивать командование и управление новым 3-м российским армейским корпусом. Это подразделение еще формируется.

Российские ОМП пишут, что подразделение батальона "Вятка" Кировской области прибыло в Украину. Впрочем, отмечают в ISW, добровольцы вряд ли смогут создать значительную боевую мощь.

К слову, на днях военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики объявил о проведении набора в так называемый добровольческий полк "Кабардино-Балкария", в Ростовской области формируется казацкая добровольческая бригада "Дон", а в Пермской области — "Парма".

Напомним, политолог и экономист Олег Соскин считает, что взрывы в Новофедоровке не были случайным событием – это начало нового этапа столкновений между Украиной и Россией. Это значит, что теперь оккупанты в Крыму не смогут спать спокойно, поскольку украинские войска постепенно передвигаются поближе к черноморскому побережью.

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