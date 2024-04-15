Россия планирует создать провокацию на ЗАЭС и обвинить Украину: в ISW назвали коварную цель

Недавно Россия обвинила украинские войска в нанесении беспилотных ударов по ЗАЭС.

Россия планирует создать новую провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Украину для того, чтобы "спровоцировать переговоры с международными организациями и узаконить оккупацию" станции.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики напоминают, что Генштаб Украины 14 апреля предупреждал, что, по данным разведки, Россия готовит очередную провокацию под фальшивым флагом на ЗАЭС.

Российские источники недавно обвинили украинские войска в нанесении беспилотных ударов по ЗАЭС. В ISW считают, что эта информационная операция может быть частью усилий Кремля заложить "основу для фальшивого нападения на ЗАЭС".

"Россия регулярно поднимает повод радиационного инцидента на ЗАЭС, чтобы спровоцировать переговоры с международными организациями, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), направленные на то, чтобы заставить эти организации встретиться с российскими оккупационными чиновниками и узаконить оккупацию Россией ЗАЭС и расширением оккупации Россией суверенной украинской земли", - говорится в сообщении ISW.

Напомним, накануне в Генштабе сообщили, что Россия планирует создать новую провокацию на ЗАЭС и обвинить Украину в этом.

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