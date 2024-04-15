Россия планирует создать провокацию на ЗАЭС и обвинить Украину: в ISW назвали коварную цель

Недавно Россия обвинила украинские войска в нанесении беспилотных ударов по ЗАЭС.
Россия планирует создать новую провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Украину для того, чтобы "спровоцировать переговоры с международными организациями и узаконить оккупацию" станции.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики напоминают, что Генштаб Украины 14 апреля предупреждал, что, по данным разведки, Россия готовит очередную провокацию под фальшивым флагом на ЗАЭС.
Российские источники недавно обвинили украинские войска в нанесении беспилотных ударов по ЗАЭС. В ISW считают, что эта информационная операция может быть частью усилий Кремля заложить "основу для фальшивого нападения на ЗАЭС".
"Россия регулярно поднимает повод радиационного инцидента на ЗАЭС, чтобы спровоцировать переговоры с международными организациями, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), направленные на то, чтобы заставить эти организации встретиться с российскими оккупационными чиновниками и узаконить оккупацию Россией ЗАЭС и расширением оккупации Россией суверенной украинской земли", - говорится в сообщении ISW.
Напомним, накануне в Генштабе сообщили, что Россия планирует создать новую провокацию на ЗАЭС и обвинить Украину в этом.
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