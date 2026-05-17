Россия планирует удары по "центрам принятия решений": эксперт объяснил, возможно ли это

Киев / © Associated Press

Россия не отказалась от своих планов по ударам по центрам принятия решений в Киеве, о чем свидетельствует отчет президента Владимира Зеленского 15 мая. Однако у РФ нет соответствующего оружия, чтобы нанести удары по подземным укрытиям.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович, пишет «24 Канал».

«Именно конвенционного вооружения, которое могло бы пробить бункер на глубину более 95 метров, человечество не изобрело», — отметил он.

Попович считает, что угрозы россиян — это психологическое давление.

«Это также психологическое давление, на которое они рассчитывают, когда угрожают Украине. Представьте, если, не дай Бог, однажды утром увидим, как в правительственном квартале пылает огонь. Это может иметь определенный психологический эффект, создать соответствующую информационную картинку и Россия на это рассчитывает», — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что специалисты Главного управления разведки Минобороны получили документы, свидетельствующие о подготовке Россией новых ракетно-дроновых ударов по территории Украины. По словам главы государства, среди целей, рассматриваемых РФ, — так называемые центры принятия решений.

Накануне военный эксперт Иван Ступак заявил, что советские подземные сооружения глубиной 95 метров способны выдержать даже ядерный взрыв, а в арсенале РФ пока нет вооружения, способного пробить такую защиту.

«Откровенно скажу, я даже не слышал о таком оружии. Она есть у американцев. При русских даже упоминаний не было, что у них есть. Есть там бомбы, но вот так, чтобы 95 метров, ну только у американцев. Есть там трехтонные огромные бомбы, противобункерные. Я еще раз уверен, что это сооружение строилось капитально — с бетоном, с арматурой. Советский Союз, они ведь ядерной войны боялись», — объяснил эксперт.

