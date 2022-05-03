Россия планирует в мае аннексировать по старым сценариям три области Украины – посол США в ОБСЕ

Россия планирует в мае аннексировать по старым сценариям три области Украины – посол США в ОБСЕ

Россия планирует незаконно аннексировать украинские Донецк и Луганск посредством "фиктивного голосования".

Донецкую и Луганскую области Украины, где сейчас идут самые активные бои из-за нападения России, незаконно аннексировать Москва планирует до середины мая. Также в планах россиян незаконная аннексия Херсонской области.

Об этом заявил Майкл Карпентер, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет The Guardian.

"Согласно последним сообщениям, мы считаем, что Россия попытается присоединить к России "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику". В отчетах говорится, что Россия планирует организовать референдумы после присоединения где-то в середине мая. Это просто из учебника Кремля", — сказал Карпентер.

По его словам, Соединенные Штаты также считают, что Россия рассматривает подобный план в Херсоне, где Москва недавно ужесточила свой контроль и навязала использование своей валюты – рублей.

"Мы считаем, что отчеты очень достоверны. К сожалению, мы были более правы, чем неправы. Такие фиктивные референдумы – сфабрикованные голосования – не будут считаться легитимными, как и попытки аннексии дополнительной территории Украины. Но мы должны действовать с чувством срочности", — добавил. посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Карпентер сказал, что возможно, что российское руководство попытается захватить другие части Украины, навязывая своих "марионеток и доверенных лиц" в органах местного самоуправления и вытесняя демократически избранных чиновников. Он сказал, что это была первоначальная цель Москвы в Киеве — план, предусматривавший установление новой конституции в Украине, но украинские военные оттеснили оккупантов и российские силы были вынуждены отступить на восток и юг страны.

Напомним, американские и западные чиновники считают, что Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая.

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