Россия планирует в 2024 году изготовить более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет

В Центре уверяют, что достоверность информации подтверждена из других источников.

Россия в следующем году планирует изготовить и поставить 683 крылатых ракет и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, получивший доступ к планам российского военно-промышленного комплекса на 2024 год по изготовлению и поставке крылатых ракет и авиационных бомб.

Согласно документам, российские военные планируют изготовить следующие ракеты и в таком количестве:

Х-31ПМ(75 ед.);

Х-59М2А (133 ед.);

Х-38МЛ (150 ед.);

Х-101 (167 ед.);

Х-29ТД (46 ед.);

Х-32 (различных модификаций, 112 ед.);

ФАБ-1500 (1000 ед.);

С-8 (различных модификаций, 195 тыс.);

С-13ДФ (20 тыс. ед.);

УПАБ-1500 (191 ед.);

АБСП-3000 (600 ед.).

В Центре уверяют, что подлинность документов подтверждена из других источников.

"Следовательно можем констатировать факт увеличения нагрузки на российский ВПК, что свидетельствует о намерении врага продолжать войну и нежелание идти на переговоры", — говорится в сообщении.

Напомним, захватчики ужесточили охрану предателей Украины на оккупированных территориях.

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