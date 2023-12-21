Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия планирует в 2024 году изготовить более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
281
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия планирует в 2024 году изготовить более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет

Российская ракета / Фото: Associated Press

В Центре уверяют, что достоверность информации подтверждена из других источников.

Россия в следующем году планирует изготовить и поставить 683 крылатых ракет и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, получивший доступ к планам российского военно-промышленного комплекса на 2024 год по изготовлению и поставке крылатых ракет и авиационных бомб.

Согласно документам, российские военные планируют изготовить следующие ракеты и в таком количестве:

  • Х-31ПМ(75 ед.);
  • Х-59М2А (133 ед.);
  • Х-38МЛ (150 ед.);
  • Х-101 (167 ед.);
  • Х-29ТД (46 ед.);
  • Х-32 (различных модификаций, 112 ед.);
  • ФАБ-1500 (1000 ед.);
  • С-8 (различных модификаций, 195 тыс.);
  • С-13ДФ (20 тыс. ед.);
  • УПАБ-1500 (191 ед.);
  • АБСП-3000 (600 ед.).

В Центре уверяют, что подлинность документов подтверждена из других источников.

"Следовательно можем констатировать факт увеличения нагрузки на российский ВПК, что свидетельствует о намерении врага продолжать войну и нежелание идти на переговоры", — говорится в сообщении.

Напомним, захватчики ужесточили охрану предателей Украины на оккупированных территориях.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
281
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация