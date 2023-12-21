Россия планирует в 2024 году изготовить более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет

В Центре уверяют, что достоверность информации подтверждена из других источников.
Россия в следующем году планирует изготовить и поставить 683 крылатых ракет и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, получивший доступ к планам российского военно-промышленного комплекса на 2024 год по изготовлению и поставке крылатых ракет и авиационных бомб.
Согласно документам, российские военные планируют изготовить следующие ракеты и в таком количестве:
- Х-31ПМ(75 ед.);
- Х-59М2А (133 ед.);
- Х-38МЛ (150 ед.);
- Х-101 (167 ед.);
- Х-29ТД (46 ед.);
- Х-32 (различных модификаций, 112 ед.);
- ФАБ-1500 (1000 ед.);
- С-8 (различных модификаций, 195 тыс.);
- С-13ДФ (20 тыс. ед.);
- УПАБ-1500 (191 ед.);
- АБСП-3000 (600 ед.).
В Центре уверяют, что подлинность документов подтверждена из других источников.
"Следовательно можем констатировать факт увеличения нагрузки на российский ВПК, что свидетельствует о намерении врага продолжать войну и нежелание идти на переговоры", — говорится в сообщении.
Напомним, захватчики ужесточили охрану предателей Украины на оккупированных территориях.
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