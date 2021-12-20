Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря — Daily Star

Тревожные новости поступили из Великобритании – там пишут, что РФ нападет на Украину уже на этой неделе.

Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря, в 42-ю годовщину введения советских войск в Афганистан.

Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

По информации издания, руководители британской разведки предупредили министров о "очень реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества.

Министерство обороны и министерство иностранных дел Британии отказались комментировать журналистам, какие действия Лондон может предпринять в случае вторжения России.

Тем временем Washington Post в другой статье обращает внимание, что Киев на фоне тревожных новостей о вероятной агрессии Кремля сохраняет спокойствие.

"После многих лет давления России, в частности, поддержку пророссийских сепаратистов в почти восьмилетнем конфликте на востоке Украины и аннексии Крыма в 2014 году, в Украине продолжается нормальная жизнь", — отмечают в издании.

Но некоторые в Киеве опасаются, что в этот раз действительно может быть иначе. Говорят, у них упакован экстренный чемодан на случай, если нужно будет срочно убегать из города. Другие знают места расположения бункеров и бомбоубежищ, сохранившихся еще с советских времен.

Ранее Европейская комиссия разработала варианты действий на случай вероятного вторжения России в Украину.

Как сообщалось ранее, у России сейчас более 100 тысяч военных, которые находятся на территории от аннексированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси.

Читайте также: