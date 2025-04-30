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Россия планирует зайти в Днепропетровскую область до 9 мая: подробности
Даже если враг частично зайдет на территорию Днепропетровской области, это не будет стратегическим поражением.
Российское военно-политическое руководство поставило перед армией задачу до 9 мая зайти на территорию Днепропетровской области.
Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
По его словам, действия окупантов имеют не столько военную, сколько информационно-психологическую цель — создать эффект «прорыва фронта».
«Оккупационным войскам стоит задача пересечь границу Днепропетровской области. Они хотят использовать это исключительно для ИПСО — мол, война перекинулась на Днепропетровщину, вот-вот начнется штурм Днепра. Но это только картинка для внутреннего российского потребителя», — отметил Жмайло.
Эксперт сообщил, что, по информации разведки, военное командование РФ угрожает тюрьмой своим солдатам в случае отказа выполнять приказы.
«Это направление буквально усеяно труппами окупантов. Враг бросает волну за волной, кроме потерь», — подчеркнул он.
На Покровском направлении, по его данным, РФ сосредоточила до 250-350 танков. Несмотря на это, Силы обороны Украины продолжают удерживать позицию.
«Даже если враг частично зайдет на территорию области, это не будет стратегическим поражением. Нам важно сохранить жизнь и здоровье наших военных», — добавил эксперт.
Напомним, ВСУ за сутки ликвидировали еще 1100 российских захватчиков. Также украинские защитники уничтожили 11 артсистем и 1 РСЗО противника.