Россия планирует зайти еще в несколько областей Украины: над какими городами нависла опасность

Российский танк. / © Associated Press

Российские военные пытаются искать слабые места в украинской обороне, чтобы опрокидывать туда дополнительные силы и средства, чтобы масштабировать свои территориальные достижения. Кроме того, в настоящее время противник осуществляет ряд передислокации своих сил и средств.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZ.UA.

«Думаю, что он (враг — Ред.) уже ближе к апрелю готовится к масштабированию наступательных действий. Погодные условия изменятся, постепенно начнет возвращаться зеленка. Считаю, что именно к этому времени противник будет пытаться сконцентрировать максимум своих ресурсов на разных участках фронта, чтобы реализовать свой план», - сказал эксперт.

Он отметил, что Россию интересует полный контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей. Следующими целями РФ могут стать Запорожская и Херсонская области.

"Далее бои на территории Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей в рамках реализации плана Путина по созданию так называемой санитарной или "буферной зоны" на территории Украины, граничащей с территорией РФ", - подчеркнул Селезнев.

По его словам, если в Москве считают Запорожскую и Донецкую области своими, то формирование так называемой санитарной зоны враг может попробовать и на территории Днепропетровской области.

Напомним, данные DeepState свидетельствуют о том, что в течение января этого года РФ оккупировала 245 кв. км территории Украины. Эта цифра, подчеркивают аналитики, почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре 2025 года. Наибольшая активность неприятеля сохранялась на Покровском направлении. На этот участок фронта пришлось 33% всех штурмов.

